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"Динамо" повторило два українські антирекорди в єврокубках

Наступний матч проти АЕКу може стати абсолютним за антирекордами.

"Динамо" повторило два українські антирекорди в єврокубках
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні у рамках четвертого туру Ліги Європи "Динамо" в ролі номінального господаря приймало у Кракові "Ренн" та зазнало поразки – 0:1.

Таким чином, "Динамо" зазнало 6-ї поразки поспіль у єврокубках. Тим самим кияни повторили свій український антирекорд 15-річної давнини, коли в Ліги чемпіонів програли всі матчі своїм суперникам по групі - "Манчестер Юнайтед", "Ромі" та "Спортінгу" з різницею м'ячів 2:10, інформує sport.ua.

Шість матчів досягла програшна серія "біло-синіх" і в Лізі Європи (м'ячі 2:10). Що стало повторенням "рекордного" результату, показаного 8 років тому "Металістом" (м'ячі 3:10).

Останню вікторію в єврокубках динамівці відсвяткували 9 серпня 2022 року – 2:1 у гостях зі "Штурмом" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а у Лізі Європи – 25 лютого 2021-го – 1:0 також у гостях із "Брюгге" в 1/16-й фіналу.

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