У центральному матчі всього першого кола іспанської Ла Ліги зустрічалися лідери поточного чемпіонату – "Реал" та "Барселона".

Матч відбувся у Мадриді та завершився перемогою господарів – 3:1.

Гандікап у два м'ячі "бланкос" заклали ще у першому таймі після точних ударів Каріма Бензема (12-та хвилина) та Федеріко Вальверде (35).

Другий тайм пройшов під диктування гостей, які на 83-й хвилині після голу Феррана Торреса зуміли повернути інтригу у матчі.

Однак, врятувати гру каталонцям не вдалося, оскільки в кінці поєдинку в контратаці "Реал" заробив пенальті, і Родріго його реалізував. Підсумок можна вважати цілком закономірним, виходячи із перебігу матчу.

Зазначимо, що через травму першого номера Тібо Куртуа ворота "Реала" захищав Андрій Лунін, для якого цей Ель Класіко був дебютним у кар'єрі. У пропущеному голі вина українця абсолютно виключена.

Фото: EPA/UPG Андрій Лунін у всій красі

Додамо, що за рахунок цієї перемоги" Реал" на 3 очки відірвався від каталонців у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Реал" - "Барселона".