Незважаючи на непоганий євротиждень, Україна втратила одну позицію у рейтингу УЄФА

Напередодні у Лізі Європи та Лізі конференцій були зіграні заключні матчі четвертого туру групового етапу єврокубків, який став одним досить непоганим для України - "Шахтар" (нічія з "Реалом" у Лізі чемпіонів – 1:1), "Дніпро-1" (перемога над "Вадуцем" у Лізі конференцій – 2:1) і "Динамо" (поразка від "Ренна" у Лізі Європи – 0:1) заробили для нашої країни 3 очки (перемога – 2 очки, нічія – 1 очко).

Як результат, скарбничка України поповнилася на 0,6 бала (три бали ділимо на п’ять клубів, які стартували від країни в Європі).

Але навіть непоганий за нинішніх часів єврокубковий тиждень не дозволив Україні не лише покращити своє становище у рейтингу УЄФА, а й утримати 15-й рядок.

Значний ривок здійснила Турція, у якої залишаються в боротьбі чотири клуби і яка навіть потіснила з 14-ї позиції Швейцарію.

Усі турецькі команди у звітному турі здобули перемоги: "Фенербахче" та "Трабзонспор" у Лізі Європи над АЕКом (2:1) та "Монако" (4:0), а "Істанбул Б" та "Сівасспор" у Лізі конференцій над РФШ (3:0) та "Балкані" (2:1) відповідно.

Причому "Фенербахче" та "Істанбул Б" гарантували собі місце у плей-оф.

Таблиця коефыцыэнтыв УЭФА.