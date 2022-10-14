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Незважаючи на непоганий євротиждень, Україна втратила одну позицію у рейтингу УЄФА

Наша країна опустилася на 16 рядок.

Незважаючи на непоганий євротиждень, Україна втратила одну позицію у рейтингу УЄФА
Фото: UEFA.com

Напередодні у Лізі Європи та Лізі конференцій були зіграні заключні матчі четвертого туру групового етапу єврокубків, який став одним досить непоганим для України - "Шахтар" (нічія з "Реалом" у Лізі чемпіонів – 1:1), "Дніпро-1" (перемога над "Вадуцем" у Лізі конференцій – 2:1) і "Динамо" (поразка від "Ренна" у Лізі Європи – 0:1) заробили для нашої країни 3 очки (перемога – 2 очки, нічія – 1 очко).

Як результат, скарбничка України поповнилася на 0,6 бала (три бали ділимо на п’ять клубів, які стартували від країни в Європі).

Але навіть непоганий за нинішніх часів єврокубковий тиждень не дозволив Україні не лише покращити своє становище у рейтингу УЄФА, а й утримати 15-й рядок.

Значний ривок здійснила Турція, у якої залишаються в боротьбі чотири клуби і яка навіть потіснила з 14-ї позиції Швейцарію. 

Усі турецькі команди у звітному турі здобули перемоги: "Фенербахче" та "Трабзонспор" у Лізі Європи над АЕКом (2:1) та "Монако" (4:0), а "Істанбул Б" та "Сівасспор" у Лізі конференцій над РФШ (3:0) та "Балкані" (2:1) відповідно.

Причому "Фенербахче" та "Істанбул Б" гарантували собі місце у плей-оф.

Таблиця коефыцыэнтыв УЭФА.

  1. Англія 9.571 96.141 7/7
  2. Іспанія 9.571 85.998 7/7
  3. Німеччина 8.125 73.481 8/8
  4. Італія 7.500 67.069 7/7
  5. Франція 6.416 54.997 6/6
  6. Нідерланди 6.100 52.500 4/5
  7. Португалія 6.500 50.216 4/6
  8. Шотландія 2.900 35.800 3/5
  9. Бельгія 7.400 35.400 4/5
  10. Австрія 3.900 33.000 3/5
  11. Сербія 3.875 30.875 2/4
  12. Норвегія 5.500 28.750 2/4
  13. Чехія 7.700 28.050 3/4
  14. Туреччина 7.600 27.900 4/5
  15. Швейцарія 4.500 27.675 2/4
  16. Україна 3.700 27.500 3/5
  17. Данія 4.700 26.625 3/5
  18. Росія 4.333 26.125 0/0
  19. Хорватія 3.375 25.400 1/4
  20. Греція 1.875 24.975 1/4.
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