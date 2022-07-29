Визначився суперник Зорі у Лізі конференцій УЄФА

Напередодні відбулися заключні матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференційУЄФА, за підсумками яких, зокрема, визначився суперник луганської "Зорі" по наступному етапі.
Український клуб мав зустрітися з переможцем пари "Влазнія" (Албанія) – "Університатя Крайова" (Румунія).
У першому матчі команди зіграли у результативну нічию – 1:1, а у другій зустрічі розгромну перемогу здобув румунський колектив – 3:0.
Нагадаємо, перший матч третього раунду кваліфікації пройде 4 серпня, а поєдинок у відповідь відбудеться 11 серпня.
Додамо, що домашні матчі у відборі Ліги конференцій "Зоря" проводитиме у польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує 15 247 вболівальників. Він є домашнім для клубу 2 дивізіону Польщі "Мотор".