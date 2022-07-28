Збірну Росії з настільного тенісу усунули від участі у чемпіонаті світу

Виконавчий комітет Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF) не допустив збірні Росії та Білорусії до участі у командному чемпіонаті світу, повідомляє пресслужба організації.

Змагання відбудуться з 30 вересня по 9 жовтня 2022 року у Китаї у місті Ченду.

Нагадаємо, у березні ITTF тимчасово усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних турнірах. 22 червня стало відомо, що чоловіча та жіноча збірні Росії з настільного тенісу були внесені до попереднього списку учасників командного чемпіонату світу.