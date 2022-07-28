Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаСпорт

Збірну Росії з настільного тенісу усунули від участі у чемпіонаті світу

Таке рішення ухвалив Виконком ITTF.

Збірну Росії з настільного тенісу усунули від участі у чемпіонаті світу
Фото: ittf.com

Виконавчий комітет Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF) не допустив збірні Росії та Білорусії до участі у командному чемпіонаті світу, повідомляє пресслужба організації.

Змагання відбудуться з 30 вересня по 9 жовтня 2022 року у Китаї у місті Ченду.

Нагадаємо, у березні ITTF тимчасово усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних турнірах. 22 червня стало відомо, що чоловіча та жіноча збірні Росії з настільного тенісу були внесені до попереднього списку учасників командного чемпіонату світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також