"Шахтар" підписав захисника "Андерлехта"

Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко, який захищає кольори бельгійського "Андерлехта", на рік став гравцем "Шахтаря".

Клуби уклали орендну угоду, що включає пункт повноцінного викупу контракту українця.

25-річний Михайличенко свого часу провів 2 матчі за "Динамо". Однак більшість матчів провів, як орендний гравець – за "Сталь" з Кам'янського (18 матчів) та "Зорю" (63 поєдинки, 3 м'ячі, 4 асисти). У 2020 році його продали до "Андерлехта", за який відіграв 2 сезони (51 матч, 1 м'яч, 2 асисти).

На рахунку Михайличенка 6 матчів у складі національної команди України.

Нагадаємо, "Шахтар" привітав "Динамо" з проходом "Фенербахче" в Лізі чемпіонів.