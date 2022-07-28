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Магучіх і Проценко претендують на нагороду Fair Play за підсумками чемпіонату світу-2022

Спільнота вражена стійкістю українських атлетів.

Магучіх і Проценко претендують на нагороду Fair Play за підсумками чемпіонату світу-2022
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Срібна призерка чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики Ярослава Магучіх та володар "бронзи" ЧС-2022 Андрій Проценко претендують на нагороду від World Athletics, повідомляє офіційний сайт організації.

Андрій Проценко
Фото: EPA/UPG
Андрій Проценко

За підсумками змагань в Юджині (США) члени Міжнародного комітету Fair Play (CIFP) та World Athletics сформували журі, для визначення шорт-листа претендентів.

На нагороду Fair Play претендують і наші земляки.

"Українські стрибуни у висоту Ярослава Магучіх та Андрій Проценко продемонстрували неймовірну силу та стійкість, зумівши здобути срібну та бронзову медалі відповідно, попри величезні труднощі, з якими вони зіткнулися через нинішню ситуацію в Україні", - йдеться в заяві.

Крім Магучіх та Проценка до номінантів на нагороду увійшли:

  • Кеті Нажотт (США) та Холлі Бредшоу (Великобританія), що спеціалізуються на стрибках із жердиною;
  • Ной Лайлз (США, спринт);
  • Ендрю Поцці (Великобританія, бар'єрний біг);
  • Катаріна Джонсон-Томпсон (Великобританія, багатоборство).

Голоси вболівальників будуть об'єднані із голосами журі, щоб визначити трьох фіналістів премії Fair Play Award. Переможця буде оголошено на церемонії вручення нагород World Athletics Awards у Монако наприкінці цього року.

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