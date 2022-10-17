"Мрія дитинства. Я найщасливіша людина у світі", - Лунін – про дебют у "Ель Класіко"

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін прокоментував свій дебют в "Ель Класіко" у матчі 9-го туру Прімери проти "Барселони" (3:1).

"Ще змалку я мріяв зіграти в "Ель Класіко". Це неможливо передати словами. Зараз я найщасливіша людина у світі", - передає слова українця Madrid Xtra.

🎙| Lunin: "Since I was a child I dreamed of playing El Clásico, it is something inexplicable. Right now I'm the happiest person in the world." pic.twitter.com/kRnwrUM0gh — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 16, 2022

Раніше повідомлялося, що Лунін може замінити Тібо Куртуа ще на кілька матчів.

Наступний поєдинок "бланкос" проведуть вже найближчої середи, 19 жовтня, проти "Ельче".

Зазначимо, що команди перебувають на полюсах турнірної таблиці – "Реал" очолює пелотон, а клуб із провінції Аліканте його замикає.