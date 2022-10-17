У рамках центрального матчу 7-го туру УПЛ "Шахтар" у Львові приймав "Динамо" і здобув перемогу - 3:1.

На голи Олександра Зубкова (29-а хвилина), Михайла Мудрика (48) та Данила Сікана (74) гості відповіли єдиним голом Владислава Ваната (46).

Поєдинок ще запам'ятався нереалізованим пенальті форвардом господарів Лассіни Траоре (45), а також вилученням захисника "Динамо" Іллі Забарного (69).

На післяматчевій пресконференції головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу заявив, що суперник заслужив на цю перемогу.

"Шахтар" заслужив на цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. "Шахтар" виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику.

Гра була рівною до певного моменту, поки ми не прогаяли суперника на кутовому, коли пропустили перший гол. Подібне повторилося під час іншого кутового і в епізоді коли був призначений пенальті.

Відсутність концентрації уваги під час стандартів дозволила супернику забити м'яч та заробити пенальті. Руслан - молодець, що витягнув цей м'яч", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

"Початок другого тайму був вдалим для нас, ми забили хороший гол, але відразу, буквально за хвилину, пропустили випад суперника. Судаков протягнув м'яч, Мудрик увірвався в середину... Це те, про що я казав, те, що він робить добре.

Мало бути підстрахування партнерів. У першому таймі ми чудово справлялися з цими проходами Мудрика, а в другому не встежили, і він забив гол. Потім швидко трапилося вилучення і третій м'яч, також на тлі наших помилок.

Довгий пас, який мав прочитати і воротар, і захисники. Помилки призводять до голів, а голи приносять перемогу.

Усі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробляти м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, треба було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Напевно, арбітри могли обмежитися і жовтою карткою, бо, здається, ще один наш гравець знаходився трохи нижче. Але суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений", - зазначив румунський фахівець.

"Після другого голу "Шахтар" контролював хід матчу, а ми поспішали, метушилися, до того ж залишилися в меншості. Я не бачив впевненості у діях своїх підопічних", - додав головний тренер "Динамо".

Огляд матчу "Шахтар" - "Динамо".