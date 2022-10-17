Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
ГоловнаСпорт

Красніков прокоментував свою бійку з генеральним директором "Руху"

Спортивний директор "Дніпра-1" назвав її "невеликою потасовкою".

Красніков прокоментував свою бійку з генеральним директором "Руху"
Євген Красніков
Фото: prosport

Спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков прокоментував бійку з генеральним директором "Руху" Ігорем Дедишином після матчу 7-го туру УПЛ.

"Він (Дедишин, - прим. LB.ua) до мене підбіг після матчу і почав показувати на телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця "Руху". Я подумав спочатку, він каже про пенальті, але там був якийсь інший епізод. У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися. 

Бійкою я це назвати не можу, так – невелика бійка", - цитує спортивного директора дніпровського клубу fanday.net.

При цьому Красніков наголосив, що після інциденту функціонери поспілкувалися.

"Так, ми потім поспілкувалися. Руки не знизали, але розійшлися нормально. Нічого надзвичайного не сталося, самі розберемося. З Дедишиним ми знайомі 100 років, і весь цей час то сваримося, то миримося.

Жодних претензій у мене до нього немає. Він бачить по-своєму епізод, а я бачу по-своєму. Те, що сталося після матчу – лише емоції, - зазначив колишній віцепрезидент "Маталіста".

Нагадаємо, "Дніпру-1" вдалося вирвати перемогу у Львові (3:2) завдяки голу, забитому на 90+6 хвилині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також