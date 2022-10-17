Красніков прокоментував свою бійку з генеральним директором "Руху"

Спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков прокоментував бійку з генеральним директором "Руху" Ігорем Дедишином після матчу 7-го туру УПЛ.

"Він (Дедишин, - прим. LB.ua) до мене підбіг після матчу і почав показувати на телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця "Руху". Я подумав спочатку, він каже про пенальті, але там був якийсь інший епізод. У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися.

Бійкою я це назвати не можу, так – невелика бійка", - цитує спортивного директора дніпровського клубу fanday.net.

При цьому Красніков наголосив, що після інциденту функціонери поспілкувалися.

"Так, ми потім поспілкувалися. Руки не знизали, але розійшлися нормально. Нічого надзвичайного не сталося, самі розберемося. З Дедишиним ми знайомі 100 років, і весь цей час то сваримося, то миримося.

Жодних претензій у мене до нього немає. Він бачить по-своєму епізод, а я бачу по-своєму. Те, що сталося після матчу – лише емоції, - зазначив колишній віцепрезидент "Маталіста".

Нагадаємо, "Дніпру-1" вдалося вирвати перемогу у Львові (3:2) завдяки голу, забитому на 90+6 хвилині.