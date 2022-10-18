У рамках 12-го туру французької Ліги 2 "Бордо" українця Данила Ігнатенка зустрічався на Корсиці з "Бастією" та завершив зустріч унічию – 1:1.

Ігнатенко відкрив рахунок у матчі на 83-й хвилині, але на 90+4 Кевін Ван Ден Керкхоф зрівняв рахунок.

Осічкою жирондинців не скористалися їх найближчі переслідувачі за турнірною таблицею – "Гавр", "Сошо" та "Ам'єн". Перші два також свої матчі завершили внічию, а останній взагалі програв.

Після невдачі "Ам'єна" клуб Ігнатенка з 24-ма очками одноосібно очолив турнірну таблицю. "Гавр", "Сошо" та "Ам'єн" відстають на 1 очко. 22 в активі "Валансьєна".

Боротьба в Лізі 2 іде завзято і кожен тур може проголосити нового лідера.