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Гол Ігнатенка не допоміг "Бордо" здобути перемогу над "Бастією", але дозволив жирондиндцям одноосібно очолити Лігу 2

Клуб українця втратив перемогу наприкінці матчу.

Гол Ігнатенка не допоміг "Бордо" здобути перемогу над "Бастією", але дозволив жирондиндцям одноосібно очолити Лігу 2
Данило Ігнатенко
Фото: Instagram

У рамках 12-го туру французької Ліги 2 "Бордо" українця Данила Ігнатенка зустрічався на Корсиці з "Бастією" та завершив зустріч унічию – 1:1.

Ігнатенко відкрив рахунок у матчі на 83-й хвилині, але на 90+4 Кевін Ван Ден Керкхоф зрівняв рахунок.

Осічкою жирондинців не скористалися їх найближчі переслідувачі за турнірною таблицею – "Гавр", "Сошо" та "Ам'єн". Перші два також свої матчі завершили внічию, а останній взагалі програв.

Після невдачі "Ам'єна" клуб Ігнатенка з 24-ма очками одноосібно очолив турнірну таблицю. "Гавр", "Сошо" та "Ам'єн" відстають на 1 очко. 22 в активі "Валансьєна".

Боротьба в Лізі 2 іде завзято і кожен тур може проголосити нового лідера.

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