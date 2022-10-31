У заключному матчі основного раунду футзальної Ліги чемпіонів "Ураган" зіграв унічию з угорським "Холодашем" - 4:4 (2:1).

Команда Максима Павленка набрала 4 очки та посіла у своєму квартеті 2-е місце, пропустивши лише "Бенфіку", що дозволило українцям пройти до еліт-раунду ЛЧ.

Огляд матчу "Ураган" - "Халадаш".

Жеребкування цієї стадії турніру, яке також пройде у форматі групового етапу, відбудеться 3 листопада.