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"Ураган" вийшов до елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів

Івано-франківці зіграли внічию з "Халадашем".

"Ураган" вийшов до елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів
"Ураган"
Фото: "Ураган"

У заключному матчі основного раунду футзальної Ліги чемпіонів "Ураган" зіграв унічию з угорським "Холодашем" - 4:4 (2:1).

Команда Максима Павленка набрала 4 очки та посіла у своєму квартеті 2-е місце, пропустивши лише "Бенфіку", що дозволило українцям пройти до еліт-раунду ЛЧ.

Огляд матчу "Ураган" - "Халадаш".

Жеребкування цієї стадії турніру, яке також пройде у форматі групового етапу, відбудеться 3 листопада.

Нагадаємо, у першому турі "Ураган" переміг румунський "Юнайтед Галац"(5:0), а у другому програв "Бенфіці" (1:4).

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