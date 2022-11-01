В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
ГоловнаСпорт

Прокуратура просить для віцепрезидента УАФ обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Розгляд справи триватиме сьогодні.

Прокуратура просить для віцепрезидента УАФ обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою
Фото: footballhub.com.ua

Напередодні Голосіївський районний суд міста Києва розпочав розглядати клопотання Генеральної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу Генеральному секретарю Української асоціації футболу та її віцепрезиденту Юрію Запісоцькому, повідомляє FootballHub.

Сторона звинувачення просить для фігуранта справи запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Однак почати розглядати клопотання вчора не вдалося через відсутність світла через черговий ракетний обстріл столиці. Суддя Катерина Плахотнюк перенесла засідання на сьогодні, 1 листопада.

Запісоцький, разом із головою УАФ Андрієм Павелком, кілька днів перебував у робочій поїздці, присвяченій роботі з підготовки спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030.

Перед виїздом за кордон Записоцькому було вручено підозру від генпрокуратури за корупційними схемами в УАФ. Процес відбувся у середені жовтня вночі під час перетину функціонером кордону з Польщею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також