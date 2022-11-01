Прокуратура просить для віцепрезидента УАФ обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Напередодні Голосіївський районний суд міста Києва розпочав розглядати клопотання Генеральної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу Генеральному секретарю Української асоціації футболу та її віцепрезиденту Юрію Запісоцькому, повідомляє FootballHub.

Сторона звинувачення просить для фігуранта справи запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Однак почати розглядати клопотання вчора не вдалося через відсутність світла через черговий ракетний обстріл столиці. Суддя Катерина Плахотнюк перенесла засідання на сьогодні, 1 листопада.

Запісоцький, разом із головою УАФ Андрієм Павелком, кілька днів перебував у робочій поїздці, присвяченій роботі з підготовки спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030.

Перед виїздом за кордон Записоцькому було вручено підозру від генпрокуратури за корупційними схемами в УАФ. Процес відбувся у середені жовтня вночі під час перетину функціонером кордону з Польщею.