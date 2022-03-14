УАФ зі словенськими та словацькими партнерами зібрали й передали для військового госпіталю лікарські засоби

Координаційний центр Української асоціації футболу відправив із Закарпаття до Києва партію медичних препаратів і обладнання для поранених захисників, що проходять лікування в Головному військовому клінічному госпіталі.

Про це йдеться на сайті УАФ.

Ліки та обладнання, які надіслали іноземні партнери асоціації, передали сім’ям, що постраждали від війни.

"Координаційний центр УАФ вдячний партнерам із національних асоціацій Словенії та Словаччини за передану партію дефібриляторів для нашого військового госпіталю, а також ліків і обладнання для тимчасових таборів біженців, які будуть спрямовані постраждалим від війни сім’ям", - повідомили в асоціації.

Також 14 березня УАФ відправив до Італії ще 80 вихованців українських футбольних ДЮСШ. Загалом на італійські футбольні бази поїхала понад тисяча дітей.

Фото: uaf.ua

"В Італії юні футболісти будуть розселені в комфортних умовах та отримають усе необхідне для навчання й тренування. Загалом за два тижні УАФ домовилася з іноземними партнерами про розміщення більше тисячі дітей, яких радо зустрічали в Угорщині, Італії, Молдові, Хорватії, Латвії й Румунії", - повідомили в Українській асоціації футболу.

У координаційному центрі асоціації зазначили - починаючи з 24 лютого, збирають необхідну допомогу для Головного військового клінічного госпіталю та постраждалих від війни сімей за запитом медиків, що лікують захисників, а також волонтерів. Також надають допомогу дітям, представникам футбольної спільноти України та сім’ям, які постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни Анатолієм Тимощуком. УАФ ініціювала позбавлення Тимощука всіх держнагород і почесних звань за ставлення до агресії Росії.