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Генштаб опублікував відео знищення ворожої БМП під час оборони Маріуполя

"Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил", - зазначили в Генеральному штабі.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як український БТР знищує ворожу техніку.

Відео розмістили на Facebook-сторінці штабу.

Під час оборони Маріуполя український БТР знищив бойову машину піхоти російських окупаційних військ.

"Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь", - відзначили в Генштабі.

Нагадаємо, 13 березня українські військові збили ще один російський літак під час його авіаційного нальоту на Чернігів.

Упродовж двох діб на Чернігівщині ЗСУ знищили до 80 одиниць ворожої техніки, зокрема, автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

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