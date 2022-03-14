Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як український БТР знищує ворожу техніку.

Відео розмістили на Facebook-сторінці штабу.

Під час оборони Маріуполя український БТР знищив бойову машину піхоти російських окупаційних військ.

"Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь", - відзначили в Генштабі.

Нагадаємо, 13 березня українські військові збили ще один російський літак під час його авіаційного нальоту на Чернігів.

Упродовж двох діб на Чернігівщині ЗСУ знищили до 80 одиниць ворожої техніки, зокрема, автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.