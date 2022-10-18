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Результативний кидок Турченка потрапив до топ-5 голів другого туру відбору гандбольного Євро-2024

Це сталося у матчі проти Румунії.

Результативний кидок Турченка потрапив до топ-5 голів другого туру відбору гандбольного Євро-2024
Ігор Турченко
Фото: ФГУ

У другому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 чоловіча гандбольна збірна України програла команді Румунії – 26:34 (14:18).

Одним із пам'ятних моментів поєдинку став постріл від українського напівсереднього Ігоря Турченка, який потрапив у хайлайти туру Євро-2024:

Зазначимо, Ігор із 7-ма м'ячами став найкращим бомбардиром української збірної у цьому матчі.

Додамо, що наступні матчі кваліфікації ЧЄ-2024 синьо-жовті проведуть уже навесні 2023 року. Першою стане зустріч із Національною командою Австрії 8 березня.

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