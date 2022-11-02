Один із клубів АПЛ зв’язався з "Аталантою" з приводу трансферу Малиновського у січні

Трансферна вартість 29-річного українця – близько €15 мільйонів.

"Тоттенгем" працює над підписанням півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, повідомляє Sportarena.com.

"Шпори" мають намір домовитися про перехід гравця збірної України в зимове трансферне вікно.

Представники "Тоттенгема" вже зв’язалися з генеральним менеджером "Аталанти" Лі Конгертоном. Перехід 29-річного українця оцінюється приблизно у 15 мільйонів євро.

Крім "Тоттенгема", у послугах Малиновського зацікавлені ще два клуби АПЛ - колишній клуб Андрія Ярмоленка "Вест Гем" і "Ноттінгем Форест", а також французький "Марсель". Крім того, на півзахисника претендує "Інтер".

Раніше керівництво "Аталанти" відмовило "Ромі" у трансфері Малиновського. Римський клуб намагався вести переговори з бергамцями, щоб викупити українського хавбека вже в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, "Тоттенгем" та "Марсель" останніми днями літнього трансферного вікна намагалися взяти в оренду Руслана. Перехід не відбувся через рішення президента "Аталанти" Антоніо Перкассі.

Нинішнього сезону українець провів 11 матчів за італійський клуб і забив один гол.