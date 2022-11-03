Світолина нарікає, що іноземці все менше звертають увагу на війну в Україні

Експерша ракетка України і колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка нещодавно стала мамою, розповіла, як, на її думку, зараз ставляться до війни в Україні за кордоном.

Еліна вважає, що іноземці та їх ЗМІ все менше звертають увагу на війну, що триває в Україні.

"У перші місяці після 24 лютого уваги було багато, я чула про війну в Україні всюди. Останнім часом бачу, що іноземці та іноземні ЗМІ все менше згадують про війну в нашій країні, проте більше займаються власними проблемами. І це дуже прикро.

Тому нам усім у жодному разі не можна зупинятися – маємо говорити та діяти до самої перемоги", - цитує Світолину "Великий теніс України".

Нагадаємо, Еліна являється амбасадоркою UNITED24.