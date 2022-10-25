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"Динамо" та "Шахтар" потрапили до топ-5 клубів за кількістю вихованців у європейських лігах

До першої сотні увійшли також "Дніпро-1" та "Карпати".

"Динамо" та "Шахтар" потрапили до топ-5 клубів за кількістю вихованців у європейських лігах
Фото: ФК "Шахтар"

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) проаналізував та склав рейтинг клубів за кількістю вихованців, яких "виробила" для них академія того чи іншого клубу.

У своєрідній продуктивності роботи в Європі брався до уваги 31 чемпіонат континенту.

Беззаперечним лідером виявився "Аякс", 85 вихованців академії якого нині грають у чемпіонатах континенту, причому 8 із них і нині захищають кольори амстердамського клубу.

Третє місце в рейтингу посідає "Динамо" – 72 вихованці динамівської футбольної школи нині грають у командах вищих дивізіонів Європи, причому у 17-ти з них і нині чинні контракти з "біло-синіми".

"Шахтар" замикає топ-5 із показником у 64 вихованці академії, із них 14 нині продовжують залишатися у клубі.

Також у рейтингу топ-100 клубів, знайшлося місце для "Дніпра-1" (53-е місце та 30 вихованців) та "Карпат" (79-е місце та 26 вихованців).

З повною версією рейтингу можна ознайомитись за посиланням.

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