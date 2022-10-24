Російських та білоруських боксерів не буде на юнацькому чемпіонаті світу-2022, незважаючи на допуск від IBA

На арені Ciudad Deportiva Camilo Cano не буде спортсменів із цих країн.

Менше місяця залишилося до того, як в Іспанії відбудеться юнацький чемпіонат світу з боксу.

З моменту початку реєстрації заявки на участь у турнірі подали 89 національних федерацій. Загалом у Ла-Нусія (провінція Аліканте) для боротьби за медалі приїдуть 476 юнаків та 208 дівчат.

Однак серед них не буде російських та білоруських боксерів.

"IBA отримала офіційні листи від національних федерацій Росії та Білорусії, в якому повідомляється, що боксери цих країн, незважаючи на допуск до всіх змагань під егідою IBA, не змагатимуться на юнацькому чемпіонаті світу-2022 в Іспанії.

Причиною такого рішення називають час та матеріально-технічні обмеження, пов'язані з підготовкою спортсменів. Отже, змагання пройдуть без росіян та білорусів", - говорить заява пресслужби IBA.

Зазначимо, що турнір пройде з 14 по 26 листопада.