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"Бенфіка" отримала €1 млн додаткових бонусів за Яремчука

"Брюгге" кваліфікувався у плей-оф Ліги чемпіонів.

"Бенфіка" отримала €1 млн додаткових бонусів за Яремчука
Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG

Лісабонська "Бенфіка" отримала від "Брюгге" бонусний 1 мільйон євро із трансферу українського форварда Романа Яремчука, стверджує O Jogo.

Саме така сума додаткового бонусу прописана в угоді між португальським та бельгійським клубами, якщо "Брюгге" разом із Яремчуком вийде у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Бенфіка" продала Яремчука в "Брюгге" за 16 млн євро, але в договорі також були прописані можливі бонуси.

Бельгійський клуб після чотирьох турів групового раунду ЛЧ достроково гарантував собі вихід до 1/8 фіналу.

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