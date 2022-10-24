"Бенфіка" отримала €1 млн додаткових бонусів за Яремчука

Лісабонська "Бенфіка" отримала від "Брюгге" бонусний 1 мільйон євро із трансферу українського форварда Романа Яремчука, стверджує O Jogo.

Саме така сума додаткового бонусу прописана в угоді між португальським та бельгійським клубами, якщо "Брюгге" разом із Яремчуком вийде у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Бенфіка" продала Яремчука в "Брюгге" за 16 млн євро, але в договорі також були прописані можливі бонуси.

Бельгійський клуб після чотирьох турів групового раунду ЛЧ достроково гарантував собі вихід до 1/8 фіналу.