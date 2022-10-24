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Шевченко отримав престижну міжнародну нагороду за визначну кар'єру та відданість Україні

Легенда українського та світового футболу отримав приз Golden Boy Career.

Шевченко отримав престижну міжнародну нагороду за визначну кар'єру та відданість Україні
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Колишній футболіст і тренер української збірної, володар "Золотого м’яча"-2004 Андрій Шевченко став володарем нагороди Golden Boy Career.

Престижний приз від італійського видання Tuttosport дістався українцю за його видатну кар'єру та відданість своїй країні.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х та початку нового тисячоліття Андрій Шевченко отримує нагороду Golden Boy Career Award. Це визнання за його неймовірну кар'єру, а також за його щоденну відданість своїй Україні та миру", - йдеться в повідомленні на сайті Tuttosport.

Нагадаємо, Шевченко став офіційним гостем церемонії вручення "Золотого м’яча" France Football-2022.

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