Шевченко отримав престижну міжнародну нагороду за визначну кар'єру та відданість Україні

Колишній футболіст і тренер української збірної, володар "Золотого м’яча"-2004 Андрій Шевченко став володарем нагороди Golden Boy Career.

Престижний приз від італійського видання Tuttosport дістався українцю за його видатну кар'єру та відданість своїй країні.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х та початку нового тисячоліття Андрій Шевченко отримує нагороду Golden Boy Career Award. Це визнання за його неймовірну кар'єру, а також за його щоденну відданість своїй Україні та миру", - йдеться в повідомленні на сайті Tuttosport. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Шевченко став офіційним гостем церемонії вручення "Золотого м’яча" France Football-2022.