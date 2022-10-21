Бій Олександра з Вайлдером неможливий, - промоутер Усика

Промоуте чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думкою про перспективи поєдинка свого підопічного з ексчемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).

За словами функціонера, цей поєдинок не відбудеться, адже українець дотримується своєї мети.

Багато хто розуміє, якою мети – звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Осьтільки дійти до неї найближчим часом буде проблематично, через проголошений бій між

чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) із Дериком Чісорою.

Бій між британцями пройде 3-го грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотсур".

"Мені подобається цей бій (бій між Усиком та Вайлдером, прим. LB.ua) . Як фанат боксу я б із задоволенням подивився цей поєдинок, але річ у тому, що відколи Усик перейшов у професіонали, наша мета полягала в тому, щоб зібрати всі пояси.

Ми зробили це в першій важкій вазі, а тепер ми на шляху до цього у суперважкому дивізіоні", - заявив Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.