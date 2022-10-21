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Федерація фехтування України закликала решту федерацій голосувати проти повернення росіян та білорусів на турніри

Найближче засідання FIE відбудеться 26 листопада у Лозанні.

Федерація фехтування України (ФФУ) на своєму акаунті у Facebook однозначно відреагувала на включення питання про повернення на міжнародну арену спортсменів Росії та Білорусі до порядку денного засідання Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Зазначимо, що засідання FIE відбудеться 26 листопада у Лозанні (Швейцарія).

Раніше ФФУ направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів.

Нагадаємо, голову Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова позбавили повноважень президента Європейської конфедерації фехтування.

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