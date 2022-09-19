Федерація фехтування України направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів

Президент ФФУ не бажає бачити цих спортсменів навіть під нейтральним прапором.

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) в особі тимчасово виконуючого обов’язки президента організації Еммануеля Каціадакіса із закликом запобігти поверненню російських і білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену.

Від імені Української федерації листа підписав її президент Вадим Гутцайт, який також є міністром спорту та молоді України.

Гутцайт закликав представників FIE не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до турнірів навіть під нейтральним прапором.

"Заборона на участь всіх російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях була демонстрацією того, що цивілізоване міжнародне суспільство проти військової агресії в сучасному світі", – цитує Гутцайта insidethegames.biz.

“Через війну, яку Росія веде проти українського народу, всі українські фехтувальники та їхні родини зараз перебувають у жахливому стані. В Україні немає безпечного місця для тренувань чи змагань.

Чи справедливо що росіяни і білоруси братимуть участь у міжнародних змаганнях у той час, коли українські фехтувальники в Україні щодня перебувають у смертельній небезпеці? Це буде порушенням олімпійських принципів та чесної гри”, - зазначив функціонер та держслужбовець.

Коротке, але пристрасне, послання президента ФФУ точно збігається з пропозицією голови Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Сюзанни Лайонс про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) обговорює, "чи є шляхи" для повернення російських спортсменів у міжнародний спорт.

Раніше президента НОК Росії Станіслава Позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) достроково позбавили повноважень голови організації.