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Федерація фехтування України направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів

Президент ФФУ не бажає бачити цих спортсменів навіть під нейтральним прапором.

Федерація фехтування України направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів
Фото: insidethegames.biz

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) в особі тимчасово виконуючого обов’язки президента організації Еммануеля Каціадакіса із закликом запобігти поверненню російських і білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену.

Від імені Української федерації листа підписав її президент Вадим Гутцайт, який також є міністром спорту та молоді України.

Гутцайт закликав представників FIE не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до турнірів навіть під нейтральним прапором.

"Заборона на участь всіх російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях була демонстрацією того, що цивілізоване міжнародне суспільство проти військової агресії в сучасному світі", – цитує Гутцайта insidethegames.biz.

“Через війну, яку Росія веде проти українського народу, всі українські фехтувальники та їхні родини зараз перебувають у жахливому стані. В Україні немає безпечного місця для тренувань чи змагань.

Чи справедливо що росіяни і білоруси братимуть участь у міжнародних змаганнях у той час, коли українські фехтувальники в Україні щодня перебувають у смертельній небезпеці? Це буде порушенням олімпійських принципів та чесної гри”, - зазначив функціонер та держслужбовець.

Коротке, але пристрасне, послання президента ФФУ точно збігається з пропозицією голови Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Сюзанни Лайонс про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) обговорює, "чи є шляхи" для повернення російських спортсменів у міжнародний спорт.

Раніше президента НОК Росії Станіслава Позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) достроково позбавили повноважень голови організації.

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