Гутцайт розповів про фінансування спорту під час війни

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт поділився інформацією щодо фінансування спорту після повномасштабного вторгнення Росії на територію України:

"Підтримка спортсменів за кордоном? Ми працюємо над тим, щоб вона не йшла на спад. Розмовляємо з усіма федераціями, і вони говорять зі своїми партнерами.

Олімпійський фонд солідарності, яким керує Сергій Бубка, нам допомагає, бюджетні кошти є в нашій країні, які ми вкладаємо в наших спортсменів. Докладається багато зусиль: є країни, які нас приймають безкоштовно, дають можливість, щоб у нас була підтримка, і нас поважали", - цитує Гутцайта suspilne.media.

"Чому не всі спортсмени отримують фінансову допомогу? Нашим олімпійським комітетом було надіслано листи на всі федерації, на пріоритетні федерації. Нам же потрібно розуміти, що ми готуємося до Олімпійських ігор-2024, що відбуватимуться у Парижі. У нас є пріоритетні види спорту, яким потрібно давати цю допомогу.

Чи змінюватимуть тренерів після Олімпіади-2024? Ну так потрібно працювати. Тренер бере на себе обов'язок готувати команду до Олімпійських ігор і привезти в Україну медаль.

Тому що багато бюджетних коштів витрачається на підготовку наших команд і спортсменів. І коли є головний тренер, то на комісії він обіцяє, що підготує команду, яка привезе в Україну олімпійську медаль. На жаль, коли він приїжджає без медалі, то потрібно вислухати, чому та шукати причини і нових тренерів, які будуть працювати зі збірною України.

Це здорова конкуренція між тренерами. Я був головним тренером (збірної України з фехтування. - Прим. LB.ua) три олімпійські цикли. І коли я знав, що їду на Олімпійські ігри і буду повертатися без медалі, сам особисто розумів, що напишу заяву, бо обіцяв привезти медалі. А коли у виду спорту немає медалі три олімпійські цикли і продовжувати з цим тренером - це реально фахово і непрофесійно", - зазначив держслужбовець.

Ще на початку війни були надіслані листи від НОК, що потрібно звертатися до нас, чим потрібно допомогти. Усі президенти федерацій знають цю ситуацію, працюють з фондом, з НОК.

Не може закривати фінансово міністерство, закриває фонд солідарності. Я бачу, що є якась дискомунікація у спортсменів зі своєю федерацією, і потім вони говорять, що вони не знають про жодну допомогу, - додав міністр.

Звісно, завдяки Збройним Силам України, що лише завдяки ним беремо участь у змаганнях, перемагаємо. Але хочу сказати, що спорт все одно у пріоритеті, тому що ви ж бачите, хочу привітати всю Україну з перемогою Усика.

Ви бачили, що всі дивилися, вболівали. Ми бачимо, що спорт залишається у пріоритеті, бо майорять щодня наші прапори на кожному куточку світу. І ми бачимо наших спортсменів на п'єдесталах, наші прапори, на пресконференціях, які розказують про наші перемоги, щоб світ знав, що у нас відбувається, - додав міністр.