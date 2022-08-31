За час повномасштабного вторгнення російські війська частково або повністю зруйнували 113 спортивних об’єктів, - Гутцайт

Завдані російськими окупантами збитки спортивній інфраструктурі України перевищують 160 млн доларів.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“За останні два роки стільки спортивних об’єктів було збудовано та реконструйовано, скільки Україна не бачила за всі роки незалежності. Нам не вистачає цієї інфраструктури зараз. 19 об’єктів вщент зруйновано. Ми робимо все, щоби після перемоги все відбудувати”, - сказав міністр.

Зазначається, що в рамках ініціативи UNITED24 Мінмолодьспорту відкрито спеціальний рахунок в НБУ. На нього приходить міжнародна фінансова допомога для повоєнної відбудови спортивної та молодіжної інфраструктури.

Зокрема, МОК оголосив про намір провести донорську конференцію, під час якої також збиратимуть кошти для України.

Гутцайт зазначив, що наразі Україну підтримали більше 40 країн світу, створивши умови для безкоштовного перебування наших спортсменів.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив за абсолютне відсторонення представників Росії та Білорусі від цивілізованого світу.