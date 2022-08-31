За день російські війська обстрілювали територію трьох громад Сумщини

Сьогодні, 31 серпня, російські окупанти випустили по громадам Сумської області понад півсотні мін та снарядів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів”, - повідомив Живицький.
Крім того, у той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді, а о 18:00 у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.
На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, Збройні сили України продовжують активні бойові дії в Херсонській області, проте ситуація залишається важкою.