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За день російські війська обстрілювали територію трьох громад Сумщини

Росіяни для обстрілів використовували міномети та артилерію.

За день російські війська обстрілювали територію трьох громад Сумщини
Фото: sumy.today

Сьогодні, 31 серпня, російські окупанти випустили по громадам Сумської області понад півсотні мін та снарядів. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів”, - повідомив Живицький.

Крім того, у той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді, а о 18:00 у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів. 

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.  

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують активні бойові дії в Херсонській області, проте ситуація залишається важкою.

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