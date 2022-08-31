Сьогодні вже 189-й день повномасштабної війни українського народу за свободу. І це війна за свободу не тільки для наших людей. У різні часи і в різних частинах світу відбуваються саме такі битви, у яких свобода перемагає або програє. Не для одного народу – для багатьох. Для багатьох країн і на довгий час.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників щорічної конференції Forum 2000 у Празі

“Всі ми пам’ятаємо 1968-й рік. Пам’ятаємо, як люди тоді відчули прагнення до свободи, як боролися за свободу і як у центрі Європи виник історичний шанс на свободу для величезного простору, який у той час був під владою тиранії. Цей шанс був знищений радянськими танками в Празі. Світ тоді не відчув, якого масштабу ця битва і що саме знищується. Не відчув, яким був би результат перемоги, і не захотів одразу побачити, до чого призведе поразка свободи в цій битві”, - розповів Зеленський.

Він додав, що Європа і досі долає наслідки того, що тиранія змогла тоді втриматися ще на 20 років. Це призвело до смертей і страждань, до хвилі біженства, до того, що країни сходу й центру Європи ще на десятиліття залишилися без свободи - не тільки без політичної, культурної чи особистої свободи людей, а й без економічної свободи, без багатьох проявів нормального соціального розвитку.

“Але найстрашніше те, що у прихильників тиранії, які жили в той час і які бачили знищення свободи танками, у всіх, кого дратує свобода, у всіх, хто зневажає право народів на самовизначення, саме тоді виникла ілюзія, що свобода програє танкам. Ілюзія, що нібито треба бути достатньо жорстоким, нібито треба ввести достатню кількість танків, нібито треба залякати демократичний світ – і свобода не витримає, неминуче впаде. Ви чуєте саме цю ілюзію, коли противники свободи кажуть, що нібито треба рішучіше давити танками той чи інший протест, те чи інше повстання. Коли вони кажуть, що треба просто кинути більше танків, щоб придушити незалежність того чи іншого народу”, - наголосив президент України.

Він додав, що в Україні зараз – вирішальна битва за свободу, і подякував, за те, що ми в цій битві не наодинці.

Зеленський зазначив, що протяжність лінії фронту на українській землі – 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Це як дорога від Києва до Праги.

Президент України нагадав, що Росія не лише влаштовує терор мирним українським містам, але й шантажує Україну, Європу, світ радіаційною катастрофою на Запорізькій атомній станції. Також РФ спровокувала продовольчу та енергетичну кризи.

Україна, в свою чергу, пропонує Європі свою електроенергію - більш дешеву, ніж в Європі.

Зеленський розповів, що Україна потребує постійної підтримки зброєю та снарядами, а також фінансової підтримки. Крім того, важливі нові санкції проти Росії - від “Росатому” до банківської системи. Важливо і припинити роботу в Європі російської пропаганди, зокрема, телеканалів.

Президент України нагадав про необхідність створення та функціонування Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії тих, хто розв’язав війну проти України.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на тому, що територія ЄС має бути закритою для тих громадян Росії, які використовують Європу, щоб перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома своїм мовчанням. Візові обмеження спонукатимуть громадян Росії відчувати, що за свободу потрібно боротися.

Закриття європейського візового простору для туристів з Росії точно захистить усі країни від убивць, які були у Солсбері чи у Врбетіце.

”Я не сумніваюся, що ми з вами переможемо в битві за свободу. Я не сумніваюся, що ми здатні захистити Європу від будь-яких криз, які Росія створює. І я не сумніваюся, що ми відбудуємо все, що зруйнувала війна. Але щоб це все було, ми маємо не сумніватись і в тому, що ми збережемо нашу єдність – єдність усіх європейців, єдність вільного світу. Вірю, що чеське головування у Раді ЄС захистить і посилить нашу єдність. Всі, хто за свободу, мають бути разом! Разом до перемоги!” - підсумував очільник України.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС.