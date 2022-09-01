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Через обстріли росіян в одній із громад Дніпропетровщини було пошкоджено пів сотні приватних будинків, - Лукашук

Також пошкодження отримали понад три десятки господарчих споруд, газогони та лінія електропередач.

Через обстріли росіян в одній із громад Дніпропетровщини було пошкоджено пів сотні приватних будинків, - Лукашук
Фото: Поліція Дніпропетровської області

Росія нині обстріляла громади Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Ворожий вогонь накрив Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську ОТГ.

"За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ Російської Федерації, в Червоногригорівській ТГ сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об'єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони і лінія електропередач, - зазначив Лукашук.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Він додав, що в інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

Нагадаємо, вночі і вранці 1 вересня рашисти обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Один потерпілий потрапив у лікарню.

Напередодні голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що восьмеро жителів Дніпропетровщини підірвалися на ворожих касетних боєприпасах.

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