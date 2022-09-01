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Генпрокурор Костін представив свого заступника

Ним став Олексій Хоменко.

Генпрокурор Костін представив свого заступника
Фото: Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін представив колективу ОГП свого заступника.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Ним став Олексій Хоменко.

За словами Костіна, Хоменко куруватиме питання, які стосуються військової юстиції.

"Він має відповідний досвід і системне бачення в цій сфері. Ми всі, як команда, маємо спільно працювати для перемоги на своєму фронті боротьби за справедливість", - сказав Генпрокурор.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Хоменко перебуває в органах прокуратури з 2003 року.

Спочатку нинішній заступник Генпрокурора працював у військовій прокуратурі Центрального регіону. 

Тоді шість років перебував на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України. 

З листопада 2020 року став керівником Київської обласної прокуратури. 

Після початку повномасштабної військової агресії РФ займався розслідуванням воєнних злочинів на Київщині.

Нагадаємо, наприкінці липня Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором.

До цього він призначив нового командувача Сил спецоперацій.

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