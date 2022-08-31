Головне за день. Середа, 31 серпня

Відбиті ворожі штурми, бої на Херсонщині, мінування окупантами школи в Токмаку, місія МАГАТЕ в Запоріжжі. Яким запам’ятається 189-й день повномасштабної війни.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Останній день літа приніс чимало тривожних новин. Російські загарбники замінували школу №5 міста Токмак, що в Запорізькій області, і готуються її підірвати.

Про це повідомили джерела LB.ua в Службі безпеки України.

"У ЗОШ №5 за адресою вул. Шевченка, 52 міста Токмак кацапами завезено боєприпаси і проведено мінування. Підготовлено до підриву. Будуть там завтра учні чи ні - невідомо", - сказав співрозмовник зі спецслужби.

Таким чином окупанти готують провокацію, підірвавши школу з дітьми, аби звинуватити в їхній загибелі Збройні Сили України. Є надія, що оприлюднення інформації відверне трагедію.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили наступи росіян на Бахмут, Кодему, Авдіївку та низку інших населених пунктів. На деяких напрямках окупанти велику увагу приділяють розвідці за допомогою БпЛА.

На Харківському напрямку рашисти здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Прудянки.

На Бахмутському Сили оборони відбили спроби наступу росіян на Веселу Долину, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодему.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 31 серпня – у нашій новині.

Збройні сили України продовжують активні бойові дії в Херсонській області, проте ситуація залишається важкою.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"За минулу добу на півдні знищено 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 РСЗВ "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах. ЗСУ вразили чотири транспортні артерії – Каховський, Дар'ївський та два Антонівські мости. За інформацією ОК "Південь", ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання", – написав Янушевич.

Удень 31 серпня місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. Звідти вона має вирушити до Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованій території.

Метою візиту інспекторів є перевірка АЕС після численних обстрілів з боку російських військ.

У МЗС України заявляли, що у рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.

У столиці більшість закладів освіти розпочнуть роботу офлайн.

Про це на брифінгу повідомив Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент LB.ua.

"По кожній школі рішення щодо формату навчання та роботи прийматиме цивільно-військова адміністрація у кожній області та населеному пункті… Тому зараз місцева влада працює над тим, щоб забезпечити наявність хоча б найпростіших засобів укриття у закладах освіти, дитячих садочках та вищих навчальних закладах. Станом на зараз понад 60% закладів освіти в цілому обладнані укриттями", – заявив він.

За його словами, заклади освіти будуть працювати офлайн лише з кількістю дітей, які можуть перебувати на момент повітряних тривог у сховищі.

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Про це у своєму Twitter повідомив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зауважив, що в союзі спостерігають значне збільшення перетину кордону росіянами в сусідні держави.

"Це стає загрозою для безпеки", - додав Боррель.

Тож міністри вирішили ухвалити рішення про припинення спрощеної видачі віз росіянам.

Детальніше – в нашій новині.

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