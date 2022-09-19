Збірна України потрапила у шістку найкращих у медальному заліку чемпіонату Європи з кульової стрільби

У польському Вроцлаві завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби, за підсумками якого збірна України завоювала п’ять медалей – одну золоту, одну срібну і три бронзові.

Єдине "золото" в скарбничку збірної України принесли Анастасія Німець і Володимир Пастернак (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета 25 м – змішані).

Володарями срібних нагород стали: Олена Костевич, Анастасія Німець і Оксана Ковальчук (малокаліберний пістолет, 25 м – команда).

Бронзовими призерами стали: Дар’я Тихова (довільна малокаліберна гвинтівка з трьох положень, 50 м), Павло Коростильов і Юлія Коростильова (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м – змішані) та Павло Коростильов (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м).

Крім того, Вілена Бевз, Надія Шаманова та Юлія Діденко завоювали срібні нагороди у дисципліні стандартний малокаліберний пістолет, 25 м, серед юніорок.

Бевз також завоювала "бронзу" (стандартний малокаліберний пістолет, 25 м – юніорки).