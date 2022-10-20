"Будівельник" поступився "Калеву" в Кубку Європи ФІБА

"Будівельник" провів другий матч у рамках групового раунду Кубку Європи ФІБА, зігравши в Італії номінально домашній поєдинок проти естонського "Калева".

Кияни зазнали поразки - 74:83 (18:22, 15:13, 16:20, 25:28).

Український клуб зміг забрати лише другу чверть — 15:13, решта залишилася за суперником, у складі якого понад 16 хвилин відіграв українець Олександр Ковляр.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Будівельника" став американський форвард Джерай Грант, який набрав 19 очок.

У наступному матчі київська команда 26 жовтня на виїзді зустрінеться з нідерландським "Гронінгеном".

Нагадаємо, вилетівши до Кубка Європи з кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Валерія Плеханова стартувала у другому клубному євротурнірі ФІБА з перемоги над італійським "Бріндізі" – 74:70.