У рамках 10-го туру Ла Ліги чемпіон і поточний лідер чемпіонату Іспанії "Реал" зустрічався в Ельче з однойменним клубом, який замикає турнірну таблицю.

Як і очікувалося, боротьби не вийшло – гості, забивши 3 "сухі" м'ячі, здобули комфортну перемогу та зберегли лідерство у першості. Один із голів на рахунку новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

Зазначимо, у складі "Реалу" весь матч відіграв український голкіпер Андрій Лунін, який здійснив 3 чудові сейви.

Додамо, що під час матчу судді VAR скасували 3 голи мадридців.

Після фінального свистка колега Андрія з воротарського цеху Тібо Куртуа, якого Лунін тимчасово і підміняє через травму бельгійця, похвалив українця за гру, залишивши коментар у Twitter.

"Чудовий Лунін", - написав Куртуа.