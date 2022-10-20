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Лунін відстояв "на нуль" матч чемпіонату та отримав похвалу від Куртуа

"Реал" обіграв аутсайдера.

Лунін відстояв "на нуль" матч чемпіонату та отримав похвалу від Куртуа
"Реал" поставив "Ельче" на коліна
Фото: EPA/UPG

У рамках 10-го туру Ла Ліги чемпіон і поточний лідер чемпіонату Іспанії "Реал" зустрічався в Ельче з однойменним клубом, який замикає турнірну таблицю.

Як і очікувалося, боротьби не вийшло – гості, забивши 3 "сухі" м'ячі, здобули комфортну перемогу та зберегли лідерство у першості. Один із голів на рахунку новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

Зазначимо, у складі "Реалу" весь матч відіграв український голкіпер Андрій Лунін, який здійснив 3 чудові сейви.

Додамо, що під час матчу судді VAR скасували 3 голи мадридців.

Після фінального свистка колега Андрія з воротарського цеху Тібо Куртуа, якого Лунін тимчасово і підміняє через травму бельгійця, похвалив українця за гру, залишивши коментар у Twitter.

"Чудовий Лунін", - написав Куртуа.

Огляд матчу "Ельче" - "Реал".

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