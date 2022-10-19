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Україна здобула третю медаль на ЧС-2022 з кульової стрільби

Поки що без "золота".

Віктор Банькін
Фото: xsport.ua
Віктор Банькін

На чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить у єгипетській столиці Каїрі, збірна України здобула третю медаль.

Її володарем став Віктор Банькін, який у стрільбі з пістолета на дистанції 50 метрів програв лише сербу Даміру Мікецу та китайцю Бовену Чжану.

ЧС-2022. Кульова стрільба. Пістолет, 50 м – чоловіки.

  1. Дамір Мікец (Сербія) – 567 балів (96 + 92 + 94 + 94 + 95 + 96)
  2. Бовен Чжан (Китай) - 564 (92 + 94 + 95 + 96 + 94 + 93)
  3. Віктор Банькін (Україна) – 560 (92+95+93+95+94+91).

Раніше медаль аналогічної гідності завоював Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Також наша чоловіча збірна у складі Івана Ткаленка, Данила Грінника і Олексія Вятчина здобула "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів.

Зазначимо, що на ЧС-2022 Україна представлена у 15 жіночих, 16 чоловічих та семи змішаних дисциплінах.

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