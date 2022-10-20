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Жіноча футзальна збірна України з перемоги розпочала відбір на Євро-2023

Українки здолали нідерландок.

Жіноча футзальна збірна України з перемоги розпочала відбір на Євро-2023
Фото: УАФ

Жіноча збірна України з футзалу успішно розпочала у відборі на Євро-2023.

Команда Олега Шайтанова впевнено обіграла Нідерланди – 5:2.

У паралельному матчі групи Польща на виїзді обіграла Хорватію – 2:0.

Вже сьогодні відбудуться матчі 2-го туру. Україна зіграє з Хорватією, а Польща – з Нідерландами.

Заключний тур відбудеться у суботу, 22 жовтня.

У фінальний раунд вийде переможець групи. Сама ж фінальна частина Євро-2023 пройде у травні.

Нагадаємо, у липні жіноча збірна України стала бронзовим призером II чемпіонату Європи з футзалу.

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