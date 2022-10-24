"Металіст" має намір судитися з генеральним директором "Руху" за наклеп на харківський клуб

Ще один скандал в українському футболі.

Пресслужба "Металіста" опублікувала заяву директора харківського клубу Валерія Григи, у якій функціонер повідомив, що "Металіст" у судовому порядку добиватиметься покарання за різкі висловлювання генерального директора "Руху" Ігоря Дедишина на адресу колишнього спортивного директора харківського клубу Євгена Краснікова.

"У засобах масової інформації поширюються висловлювання генерального директора футбольного клубу "Рух" Ігоря Дедишина щодо футбольного клубу "Металіст":

Євгеній Красніков, який працював у футбольному клубі "Металіст", був звільнений за власним бажанням 21.07.2022. Євгеній Красніков не є акціонером ФК "Металіст". Євгеній Красніков не фінансує ФК "Металіст".

Клуб має свої джерела фінансування, які не порушують чинне законодавство України та регламентні норми ФІФА. І готовий надати відповідні документи на вимогу компетентних органів.

Вважаємо висловлювання Дедишина недопустимими. Це загальний наклеп, який ганьбить честь футбольного клубу "Металіст". Залишаємо за собою право звернутися до органів футбольного правосуддя та добиватимемося максимально суворого покарання для цього функціонера", - говориться у заяві Грига.