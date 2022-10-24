Збірна України здобула 11 медалей на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби

Збірна України здобула 11 медалей на молодіжному чемпіонаті світу (U-23) зі спортивної боротьби (вільна, греко-римська та жіноча), який завершився в іспанській Понтеведрі.
В активі української команди 2 срібні та 9 бронзових нагород та 13-те місце у медальному заліку.
До фінальних сутичок дійшли Михайло Вишнівецький у ваговій категорії до 130 кг у греко-римській боротьбі та Ірина Бондар у ваговій категорії до 62 кг.
За очками жіноча команда України стала третьою у підсумковому заліку змагань - "синьо-жовті" поступилися лише Японії та США.