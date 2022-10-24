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Збірна України здобула 11 медалей на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби

І посіла 13-те загальнокомандне місце.

Збірна України здобула 11 медалей на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби
Фото: http://wrestlingua.com/

Збірна України здобула 11 медалей на молодіжному чемпіонаті світу (U-23) зі спортивної боротьби (вільна, греко-римська та жіноча), який завершився в іспанській Понтеведрі.

В активі української команди 2 срібні та 9 бронзових нагород та 13-те місце у медальному заліку.

До фінальних сутичок дійшли Михайло Вишнівецький у ваговій категорії до 130 кг у греко-римській боротьбі та Ірина Бондар у ваговій категорії до 62 кг.

За очками жіноча команда України стала третьою у підсумковому заліку змагань - "синьо-жовті" поступилися лише Японії та США.

Фото: Facebook
Наші спортсменки стали володарками 6 нагород: окрім Бондаря медалі з Іспанії відвозять Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Соломія Винник (59 кг), Катерина Зелених (до 65 кг), Манола Скобельська (68 кг) та Анастасія Алпєєва (76 кг).
У свою чергу, українські "вільники" стали четвертими у командному заліку. У скарбничці збірної України 4 бронзові медалі. Їх вибороли: Каміль Керімов (до 57 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг) та Василь Сова (до 97 кг).

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