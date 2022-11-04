Святе місце порожнім не буває – на місце киян у ЛЕ навесні приходить "Шахтар".

В останньому турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" на стадіоні ім. Юзефа Пілсудського у Кракові приймало "Фенербахче" та програло - 0:2.

Матч мав турнірне значення лише для гостей, а підопічні Мірчі Луческу думали більше про престиж. Однак за підсумками поєдинку підняти його кияни не змогли, а ще більше втратили.

Неприємності для господарів почалися з непорозуміння Георгія Бущана та Дениса Попова, яке призвела до першого пропущеного голу – 0:1.

А на 45+2 хвилині після подачі кутового "Фенербахче" подвоїв свою перевагу у рахунку – 0:2.

Після перерви коуч киян спробував замінами змінити хід гри, але вони ніяк не допомогли ані покращити гру в захисті, ані підвищити якість моментів в атаці.

У середині другого тайму оборона "Динамо" в черговий раз провалюється на правому фланзі, і центральному захиснику Іллі Забарному, що залишився проти двох форвардів, довелося зривати гостру атаку суперника навмисним фолом перед своїм штрафним. Друга для нього жовта картка у матчі і "Динамо" залишилося вдесятьох.

На цьому можна було констатувати мінорне закінчення євросезону для "біло-блакитних".

Щодо стамбульського клубу, то ця перемога в сукупності з нічиєю в паралельному матчі "Ренна" та "Ларнакі" (1:1) дозволила колективу Жорже Жезуша очолити групу В.

Додамо, що Ліга Європи навесні не залишиться без представників України. "Шахтар", який посів 3-е місце у своїй групі Ліги чемпіонів, опускається в плей-оф ЛЕ.

Огляд матчу "Динамо" - "Фенербахче".