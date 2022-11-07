Гвоздик розкрив причину конфлікту з Ломаченком

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) зізнався, що перестав спілкуватися з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) після того, як його вигнали з тренувального табору Ломаченко-молодшого.

"Це сталося ще кілька років тому. Востаннє, коли я бачив Ломаченка, у нього починався кемп проти Коммі. Мені майже прямим текстом було сказано, що приношу дискомфорт у команду.

Я відповів: "Добре, до побачення". Жодних проблем немає", - заявив Гвоздик в ефірі YouTube-каналу "Тайк Майсон".

Зазначимо, минулого місяця Ломаченко та Гвоздик вперше зустрілися за цей час на благодійному вечорі Фонду Олександра Усика.

"Так, ми привіталися. Жодних проблем та ворожої атмосфери немає. Я просто вирішив, що, мабуть, у цих відносин термін придатності вже минув і все. Жодних проблем немає", - вкотре наголосив Олександр.