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Кулик завоював "бронзу" на Кубку світу з боротьби

Українець виступав у складі збірної світу.

Кулик завоював "бронзу" на Кубку світу з боротьби
Андрій Кулик

Андрій Кулик у ваговій категорії до 72 кілограмів став бронзовим призером Кубка світу з греко-римської боротьби.

Українець у складі збірної світу здобув дві перемоги. У медальній сутичці Кулик на туше переміг турка Сельчука Кана.

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