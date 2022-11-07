Андрій Кулик у ваговій категорії до 72 кілограмів став бронзовим призером Кубка світу з греко-римської боротьби.

Українець у складі збірної світу здобув дві перемоги. У медальній сутичці Кулик на туше переміг турка Сельчука Кана.