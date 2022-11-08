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"Дніпро-1" запропонував "Шахтарю" зіграти матч чемпіонату України у Словаччині, - ЗМІ

Поєдинок заплановано на 19-20 листопада.

"Дніпро-1" запропонував "Шахтарю" зіграти матч чемпіонату України у Словаччині, - ЗМІ
Фото: chornomorets.football

"Дніпро-1" запропонував "Шахтарю" зіграти матч 14-го туру УПЛ у Словаччині, повідомляє Sportarena.com.

Матч лідерів поточного чемпіонату заплановано на 19-20 листопада в Ужгороді.

Дніпряни пропонують зіграти у словацькому Кошице. У цьому місті вони грали домашні матчі єврокубків. Від Ужгорода до Кошице всього 100 кілометрів.

На пропозицію "Дніпра-1" мають погодитись "Шахтар" та УПЛ.

Зазначимо, що "гірникам" вигідно не переносити гру до Словаччини. Якщо матч відбудеться в Україні, то дніпряни можуть не дорахуватись кількох ключових легіонерів.

Нагадаємо, обидві команди ще не знають поразок на внутрішній арені. При цьому "Дніпро-1" набрав 28 очок у 10 матчах, а в активі "Шахтаря" 23 очки після 9 ігор.

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