Ексголовного тренера "Динамо" звільнено з кіпрського клубу лише після 50 днів після призначення

Справи Олександра Хацкевича не склалися в "Карміотисі".

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич не затримався надовго в чемпіонаті Кіпру.

Після поразки від добре відомого тим же динамівцям по Лізі Європи АЕКу в чемпіонаті Кіпру (0:4) керівництво "Карміотиси" звільнило білоруського фахівця, повідомляє transfermarkt.world.

Нагадаємо, Хацкевич очолив "Карміотису" 18 вересня. Під його керівництвом команда провела 6 матчів, у яких здобула три перемоги та двічі програла.

Після звільнення Хацкевича "Карміотиса" зуміла провести один матч, який напередодні завершила внічию проти добре відомого українським фанам з виступу "Дніпра-1" у Лізі конференцій "Аполлона" – 1:1.

Зараз команда у чемпіонаті Кіпру йде десятою.