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"Реал" без Луніна програв уже двічі у п'яти останніх матчах

"Бланкос" зазнали першої поразки в чемпіонаті.

"Реал" без Луніна програв уже двічі у п'яти останніх матчах
Тібо Куртуа
Фото: EPA/UPG

Число 13 виявилося фатальним для "Реала".

У заключному матчі 13-го туру Ла Ліги чинний чемпіон і до недавнього лідер поточного сезону "Реал" сенсаційно поступився на виїзді "Райо Вальєкано" - 2:3.

Для "бланкос" ця поразка в чемпіонаті стала першою з 8 травня (програш "Атлетико" – 0:1).

Всього за останні 5 матчів у всіх турнірах підопічні Карло Анчелотті здобули 2 перемоги та стільки ж матчів програли.

У всіх цих поєдинках ворота "Реала" захищав Тібо Куртуа, котрий повернувся після травми.

До цього у 6 іграх стояв Андрій Лунін. У них "Реал" переміг чотири рази, включаючи перемогу в Ель Класіко (3:1) і двічі зіграв унічию.

Додамо, що після поразки від "Райо" мадридці поступилися лідерством у Ла Лізі "Барселоні".

Зазначимо, що команда Анчелотті змогла зіграти на нуль лише у двох поєдинках Ла Ліги цього сезону – проти "Хетафе" (1:0) та "Ельче" (3:0). До речі, в обох цих поєдинках ворота "Реала" захищав українець.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" - "Реал".

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