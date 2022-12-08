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Команда Усика представила яскраве промо очікуваного бою з Ф'юрі

Хоча переговори знаходяться ще в зародковій стадії.

Команда Усика представила яскраве промо очікуваного бою з Ф'юрі
Фото: talksport.com

Володар титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) у своєму найближчому поєдинку може зустрітися в ринзі з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Офіційно поєдинок за звання абсолютного чемпіона королівського дивізіону поки не анонсований, але команда українського боксера на його YouTube-каналі презентувала промо майбутньої сутички, яка може відбутися наприкінці лютого або на початку березня наступного року.

Відео отримало назву "Хто буде королем боксу?", і в ньому представлені кадри з попередніх боїв можливих суперників, а також їхньої зустрічі віч-на-віч після поєдинку британця з Дереком Чісорою, нагадує isport.ua.

Раніше Ф'юрі заявив про втому Усика аматорською кар'єрою.

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