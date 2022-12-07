Стадія 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі все ж таки не пройшла без сенсації.

Збірній Марокко вдалося вибити із турніру команду Іспанії. Основний та додатковий час завершився внічию – 0:0.

Фото: EPA/UPG Яссін Буну

А справжнім героєм поєдинку став голкіпер марокканців Яссін Буну, якому вдалося зберегти свої ворота у недоторканності серії пенальті. В одному випадку Яссіну допомогла штанга, а в двох інших уже сам голкіпер відбив удари іспанців. та Марокко здобула перемогу - 3:0.

Таким чином голкіпер, до речі, іспанської "Севільї" повторив досягнення Олександра Шовковського, який до сьогодні був єдиним воротарем, який не пропустив жодного голу в рамках однієї серії пенальті на ЧС.

Огляд матчу Марокко - Іспанія.