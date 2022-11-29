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На ЧС-2022 під час матчу Португалія – Уругвай фанат вибіг на поле із закликом врятувати Україну

На спині вболівальника було написано ще один заклик.

На ЧС-2022 під час матчу Португалія – Уругвай фанат вибіг на поле із закликом врятувати Україну
Фото: EPA/UPG

Напередодні на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі чотирма матчами завершувався 2-й тур.

Зокрема, у групі Н зустрічалися збірні Португалії та Уругваю. Матч завершився перемогою європейської команди – 2:0. Дубль записав на свій рахунок Бруну Фернандеш.

Зазначимо, що під час матчу сталася незапланована зупинка – на поле вибіг фанат, на футболці якого було написано два заклики: врятувати Україну та повагу до іранських жінок.

При цьому в руках у вболівальника красувався райдужний прапор.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Зазначим, що після цієї перемоги Португалія набрала 6 очок і заробила путівку до плей-оф.

Огляд матчу Португалія - Уругвай.

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