На спині вболівальника було написано ще один заклик.

Напередодні на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі чотирма матчами завершувався 2-й тур.

Зокрема, у групі Н зустрічалися збірні Португалії та Уругваю. Матч завершився перемогою європейської команди – 2:0. Дубль записав на свій рахунок Бруну Фернандеш.

The pitch invader at the Portugal-Uruguay game was Mario Ferri. The Italian is known as 'The Falcon' and also played professional football in India.



He came running on the pitch with a rainbow flag and was wearing a superman T-shirt showing support for Ukraine and Iranian women. pic.twitter.com/tiwaxw5GYF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 28, 2022

Зазначимо, що під час матчу сталася незапланована зупинка – на поле вибіг фанат, на футболці якого було написано два заклики: врятувати Україну та повагу до іранських жінок.

При цьому в руках у вболівальника красувався райдужний прапор.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Зазначим, що після цієї перемоги Португалія набрала 6 очок і заробила путівку до плей-оф.

Огляд матчу Португалія - Уругвай.