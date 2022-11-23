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Ось що означає не одягти капітанську пов'язку в кольорах України: Левандовський не забив пенальті, і Польща втратила очки на ЧС

Польща та Мексика стартували на Мундіалі з безгольової нічиєї.

Ось що означає не одягти капітанську пов'язку в кольорах України: Левандовський не забив пенальті, і Польща втратила очки на ЧС
Роберт Левандовські
Фото: EPA/UPG

Матчем Польща – Мексика на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі закривалася програма першого туру для команд групи С.

Несподівано, суперники не змогли розпечатати ворота, хоча передумови для цього були. Як, наприклад, на 57 хвилині, коли у ворота мексиканців австралійський рефері Кріс Біт призначив 11-метровий.

Однак капітан збірної Польщі Роберт Левсндовскийі нібито і пробив непогано, але Гільєрмо Очоа з лівого кута потягнув його удар.

Фото: EPA/UPG

Зазначимо, на передматчевій пресконференції головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич повідомив, що Роберт не зіграє у Катарі з капітанською пов'язкоюяку йому раніше вручив Андрій Шевченко.

Після стартових матчів у цій групі турнірну таблицю сенсаційно очолює команда Саудівської Аравії, яка перемогла Аргентину – 2:1.

Огляд матчу Польща - Мексика.

Огляд матчу Аргентина - Саудівська Аравія.

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