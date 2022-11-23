Матчем Польща – Мексика на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі закривалася програма першого туру для команд групи С.
Несподівано, суперники не змогли розпечатати ворота, хоча передумови для цього були. Як, наприклад, на 57 хвилині, коли у ворота мексиканців австралійський рефері Кріс Біт призначив 11-метровий.
Однак капітан збірної Польщі Роберт Левсндовскийі нібито і пробив непогано, але Гільєрмо Очоа з лівого кута потягнув його удар.
Зазначимо, на передматчевій пресконференції головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич повідомив, що Роберт не зіграє у Катарі з капітанською пов'язкою, яку йому раніше вручив Андрій Шевченко.
Після стартових матчів у цій групі турнірну таблицю сенсаційно очолює команда Саудівської Аравії, яка перемогла Аргентину – 2:1.