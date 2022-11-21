Напередодні у Катарі матчем господарів турніру проти збірної Еквадору стартував Чемпіонат світу-2022 з футболу.

Перемогу святкували гості – 2:0.

Відзначимо, що Катар став першою країною, яка програла в матчі-відкритті ЧС у статусі господаря турніру

Ще до стартового свистка італійського арбітра Даніеле Орсато, який обслуговував матч Катар – Еквадор, 14 із 16 тренерів Української прем'єр-ліги обрали країни-учасниці, які, на їхню думку, стануть переможцями Мундіалю.

На думку українських фахівців абсолютним фаворитом турніру є збірна Аргентини – на її перемогу поставили одразу четверо: Юрій Гура, Юрій Вірт, Володимир Шаран та Олег Дулуб.

По два голоси отримали Англія (Едмар, Юрій Вернидуб) та Бразилія (Олег Ратій, Роман Григорчук).

Хорватські фахівці Ігор Йовічеви і Младен Бартулович природньо вважають своїх співвітчизників головними претендентами на перемогу.

Олександр Кучер вважає, що Іспанія знову стане чемпіоном світу, Леонід Кучук вважає фаворитом Німеччину, а Ярослав Вишняк упевнений у перемозі збірної Франції.

Слід зазначити, що нідерландець Патрік ван Леувен вважає підопічних Луї Ван Гала головними претендентами на перемогу.